台南一中棒球隊上個月參加黑豹旗全國高中棒球大賽，奪得參賽10年來首勝與連勝的隊史最佳紀錄，球員場場比賽都帶著21號球衣出賽，紀念球衣主人、車禍過世的學長林佑謙。台南一中選在101周年校慶的今天舉行「野球社21號球衣捐贈儀式」，佑謙雙親與阿公阿嬤等家人都到場拭淚見證，場面感人。

林佑謙從小熱愛棒球，考上南一中科學班仍不忘最愛的棒球，加入野球社，今年以第一志願進入台北醫學大學醫學系就讀，夢想成為外科醫師，沒想到，10月底從北醫棒球場練球後返回宿舍，卻不幸車禍離世，青春年華就此中斷。

佑謙父親林勇任說，兒子10月28日車禍辭世，家人始終無法面對殘酷事實，「這是人生至痛」。他說，佑謙高中唯一參加社團就是野球社，得知學校將佑謙21號球衣高掛校史室，家人很感念，「讓佑謙努力不懈及實踐夢想的精神，留給後人懷念。」

校長廖財固說，今年3月佑謙擔任全國高中棒球聯賽投手拿下完投勝，也是南一中首次闖進全國賽32強淘汰賽。佑謙車禍過世隔1周就是黑豹旗賽事，球隊學弟們接獲噩耗，痛心不已，決定帶著佑謙21號球衣出賽，首場比賽便在佑謙家鄉善化球場，拿下球隊參賽10年來首勝。

聯電董事長洪嘉聰聽聞佑謙的故事，主動提出捐贈200萬元設立獎學金，讓佑謙努力不懈的精神長存，因此林勇任決定以佑謙1月9日生日，各捐給南一中及台北醫學大學109萬元獎學基金。

棒球隊隊長洪祈安說，黑豹旗比賽過程中，隊員都心繫佑謙學長的期盼，「我們不敢有絲毫懈怠，一心一意想為佑謙學長奪下首勝，不負他高中3年對棒球隊的投入與貢獻」。

未來棒球隊將不會再有人穿21號球衣，但校方也說，21號將會活在大家心裡。由於佑謙生前最支持統一獅，統一獅董事長凃忠正獲悉，昨也與統一獅球員參加球衣捐贈儀式，並致贈紀念簽名球給林父及南一中野球社。