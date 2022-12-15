大陸日前暫停台灣相關食品輸陸，陸委會副主委邱垂正今（15）日抨擊對岸，指大陸不斷地退件，且未提出明確理由，甚至要求業者提供製作配方等涉及產品競爭力的資訊，「這是藉行政管理之名，來行貿易障礙之實，要讓我方業者如何配合呢？」

邱垂正今日於例行記者會上表示，面對大陸所提的食品註冊新制，我方不但由食藥署透過兩岸食品安全協議平台，多次要求陸方提供註冊申請填寫說明，也要求說明退件理由，陸委會也多次透過海基會轉知陸方主管機關部門協處，以維護兩岸正常的貿易運作及業者權益。

邱垂正說，中國大陸自2021年4月12日公布《進口食品境外生產企業註冊管理規定》以來，政府相關部門已展開各種輔導業者的措施，並啟動三專（專人、專線、專區）輔導機制，協助個別業者提交註冊申請及進行補件，並委託食品專業背景的機構，進行業者的實地查核，並輔導業者完成註冊。

邱垂正批評，中國大陸不斷地退件，而且沒有提出明確的理由，甚至要求業者提供製作配方等涉及產品競爭力的資訊，「這是藉行政管理之名，來行貿易障礙之實，要讓我方業者如何配合呢？」他也重申，整個申請過程，台灣的業者及政府都已經盡力提出中共要求的文件。

對於相關食品遭大陸暫停進口，我政府日前表示，將透過世界貿易組織（WTO）管道向中國大陸採取行動。邱垂正說，這部分是由一級主管機關提出意見後，請行政院經貿談判辦公室協助相關事宜，目前我國在WTO的食品安全檢驗與動植物防疫檢驗措施委員會（SPS）及技術性貿易障礙委員會（TPT）委員會，都曾經就食品企業註冊問題，向中國大陸提出特定的貿易關切。