經濟部能源局與荷蘭在台辦事處舉辦「第7屆臺荷能源與創新領域合作會議」，並採實體搭配視訊方式進行，由經濟部政務次長陳正祺、荷蘭經濟事務與氣候政策部能源特使Frederik Wisselink進行開幕致詞，會中邀請專家代表就離岸風電政策、浮動式太陽光電、氫能基礎建設與應用、合作成果與未來展望分享知識與經驗。

本次會議邀請駐荷蘭台北代表處、財團法人工業技術研究院、辰亞能源股份有限公司、聯華林德氣體集團、荷蘭企業署（Netherlands Enterprise Agency）、荷蘭在台辦事處、荷蘭應用科學研究組織TNO、荷蘭浮動式太陽光電公司SolarDuck、能源工程顧問公司Arcadis Nederland B.V.等專家代表與會交流。

陳正祺表示，在國際淨零趨勢下，臺灣與荷蘭都在發展低碳能源及創新技術，雙方透過本次會議的平台持續深化能源領域的交流與合作，為達成淨零排放共同努力。我國亦在2050淨零排放路徑與策略說明中提及，將藉由離岸風電、太陽光電及氫能等十二項關鍵戰略，制定行動計畫，以具體實現淨零願景。

Frederik Wisselink線上致詞時表示，臺灣與荷蘭在永續能源合作上近期有許多進展。為培養臺灣風電產業師資，臺荷雙方研究與學術單位合作，自2019年展開「臺荷離岸風電人才培育合作計畫」，並於今年完成師資培訓結業授證，成為臺灣離岸風電人才培育的重要里程碑。期許未來雙方持續於離岸風電與永續能源發展議題合作。

本次會議中，經濟部能源局能源技術組組長陳崇憲及荷蘭企業署高級顧問Kees Mokveld就臺荷歷年合作成果及2023年臺方組團參訪荷蘭之規劃進行討論，期持續透過「臺荷能源與創新領域合作會議」平台深化能源政策、技術、產業等面向之合作，促進雙方的能源發展更加完善。

為實現風場永續循環，退役風機的廢棄物回收將成為重要議題。荷蘭應用科學研究組織TNO資深風能顧問Piet Warnaar闡述荷蘭的風機葉片回收，致力零廢棄風機葉片的研究，使風場更具循環性。工業技術研究院綠能與環境研究所鄭名山副所長則分享臺灣風機葉片資源循環的機會與挑戰。

浮動式太陽能被歐洲視為重要離岸能源之一，為能源轉型帶來重大貢獻。荷蘭浮動式太陽光電公司SolarDuck標案工程師Paula van Lieshout說明海上浮動式太陽能結合海上風電的潛力，以及結合臺灣浮動式太陽能發電特點的可行性；辰亞能源股份有限公司謝宗翰財務長分享海上型太陽能電廠建置技術與經驗，可為臺灣的再生能源發電提供更多機會。

氫能具備高度應用彈性並可整合各能源系統，為實現淨零排放的重要策略。能源工程顧問公司Arcadis Nederland B.V.氫能顧問Marcus Rolloos介紹荷蘭綠氫運輸及儲能基礎建設，分享荷蘭規劃使用既有的天然氣管線供應無碳氫氣；聯華林德氣體集團許正翰總監則分享低碳氫氣生產技術、氫產業價值鏈及加氫站案例，期助於臺灣未來的氫能發展。