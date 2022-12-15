繼日前尖石部落民眾擔心山區派出所裁撤，平地的關西鎮也出現民眾不滿的聲音。目前新埔分局預備將石光與錦山派出所改為聯合服勤制度，在地民眾為此感到憂慮，擔心未來偏鄉會更偏鄉，縣議員徐瑜新為此也表達不滿，認為關西鎮民不是二等公民，預計周末將與百名鄉親們前往說明會表達訴求。

由於公務員服務法修訂，明定公務員延長工時每日不得超過12小時，新制明年元旦上路，將造成原先警力就不足的偏鄉派出所，值勤更加窘困，引起地方鄉親恐慌。

徐瑜新表示，關西鎮外6里里民對此均有疑慮，未來若石光所、錦山所僅剩1人守望，需要員警處理的大小事必須從關西所、東安所趕來，車程就要半小時以上，尤其東平里、新力里轄區接壤桃園龍潭、新埔、芎林，須從主力派出派員前來，不僅路程長，若路不熟悉還要找路，讓民眾擔憂無比。

對此新埔分局也在15日下午率先邀請在地里長說明，新埔分局表示，在有限警力的情形下，為使外勤員警符合公務員服務法規定，針對新制的勤休時數，會保留所有派出所，關西、東安定為主力派出所，石光、錦山為非主力派出所。非主力派出所將派1員值班守望，接受報案跟詢問。

此外，新埔分局也表示，在主力所人數增加的情況下，會編排一線、二線巡邏，針對偏僻之處、銀樓、學校、超商，也會提高見警率，增加民眾安全感，兼顧民眾的需求與治安考量。

不過徐瑜新指出，所謂駐地守望是否意味只接受民眾報案與諮詢？假設有重大治安事件發生，是否馬上調派充足人力即時支援？新埔分局則表示，17日說明會當天，會蒐集並彙整民眾意見，本月還是試辦，對民眾有利且勤務能負荷的，分局都會盡力規畫。