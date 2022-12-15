AKIRA完美兼顧家庭與事業。（潮旅Ciao提供）

日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA和台灣第一名模林志玲結婚3年，近日接受雜誌訪問，談起今年初愛子誕生後的奶爸生活，他說「當爸後我很幸福、開心，一點都不覺得累，也透過這個身份，我與志玲成長了許多，更瞭解到生命的張力與珍貴」，並透露兒子現在比同齡小孩塊頭大且相當乖巧，「晚上只要我或志玲念故事書，他似乎聽得懂，很快就能安穩入睡！我們也會互相輪流，彼此分擔家務，所以面對包尿布或餵奶都不是問題，像今天早上，就是我換尿布的喔！」

至於如何平衡家庭與事業，AKIRA說「你問我現在此時此刻，會想念寶寶嗎？這是個很可愛的問題，面對工作，我會全力以赴，因為這是團隊精神，我不會分心，我會選擇稍後休息時，看看手機照片一解我對家人的思念」。而面對「國民姊夫」這個封號，他害羞表示到現在仍覺得「飄飄的」，但也謙虛說：「婚後大家就如此稱呼我，到現在都覺得很不好意思，我覺得這稱呼很溫暖，非常謝謝大家的厚愛！」

林志玲先前分享懷孕的辛苦過程，藉由自己的經驗，鼓勵想擁有小孩的女性不要放棄，AKIRA對此十分贊同：「對！媽媽是最偉大的！我同意有句話說『每個人成功背後都會有個默默支持他的人！』對我來說，不只是妻子偉大，媽媽也是！」非常感謝母親對自己無止盡的付出，不斷給他滿滿的正能量，以及在他做任何決定時，都全力支持，「這也影響我為人父後的教育方式，我也將媽媽的經驗分享給志玲」。

身為國民姊夫的他，對台灣相當熟悉，化身導遊都不是問題，「我會推薦日本朋友來台，一定要去龍山寺，可以參拜後再去逛夜市吃美食，感受當地的純樸風情」，而被問及最愛的台灣去處，他洋溢幸福神情說：「當然就是我們舉辦婚禮儀式的『台南宗祠』了！」另外，他也透露私下與林志玲都是很重視節日的人， 「目前除了日本與台灣為重外，未來疫情趨緩走向安全後，我會想計畫帶著志玲與寶寶來趟歐洲之旅！」不過貼心的他也補充，雖然現階段無法出，「只要能跟最愛的家人一起，那個地方就是最美的地方！」

日前他宣布將帶著放浪兄弟成員SHOKICHI參加桃園跨年的開場表演，以及台南市政府永華市政中心西側廣場舉辦的「台南好YOUNG」跨年晚會；而由他擔任總監新⼈徵選會節目《iCON Z勇闖夢之道》將於本周六（17日）起，每周六、日晚間9點於MOMO TV播出。