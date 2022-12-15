台南安平區一間幼兒園近日爆出兒虐事件，一名教保員疑似不滿數名幼童排隊時反應慢，竟踢幼童的腳還踩腳，最後甚至大力推倒幼童，將人拖到一旁，行為全被拍下；台南社會局、教育局立即要求該名教保員停職接受調查，目前遭虐兒童身上沒有明顯傷勢，後續將依規定究責裁罰。

臉書「記者爆料網」曝光事發影片，當時該教保員在幼兒園外頭帶著約莫20名幼童疑似在做隊形練習，幾名幼童疑因反應較慢，教保員竟直接動手推一名幼童向前，導致對方跌倒在地，接著又用手抓起一名男童，拽進隊伍中，還將跌倒的幼童抱起「丟到」一旁，後來還大力推倒另一名男童。

台南安平區一間幼兒園近日爆出施虐事件，一名教保員疑似不滿數名幼童排隊時反應慢，竟踢幼童的腳還踩腳，最後甚至大力推倒幼童，將人拖到一旁。（翻攝畫面）

影片中該教保員還有疑似踢幼童的腳、踩幼童腳的離譜行為，台南市社會局及教育局日前接獲通報，14日聯合到園內調查，要求該名教保員立即停職接受調查，並保全錄影證據，後續如查證屬實，將依市府虐童零容忍的處理原則，追究該員責任，針對該園涉及園務管理缺失，也會依規定究責裁罰。

經了解，家長及社工初步檢查後，未發現遭虐幼童身上有明顯傷勢，兒童情緒反應也沒也發現有異常情況，社會局表示將已針對幼童及家長身心狀況進行評估，後續亦將視其需要提供司法協助及家庭關懷支持等所需服務。