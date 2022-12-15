趙小僑拿著有女兒典典當封面的雜誌。（媽媽寶寶提供）

42歲女星趙小僑7月初迎來寶貝女兒「典典」的誕生，今（15日）是她產後首次出席公開活動，與黃子佼、畢書盡參加母嬰用品頒獎典禮。她氣色相當紅潤，透露目前已瘦了15公斤，離目標體重還有2到3公斤，「帶小孩真的太累了，我生完2個禮拜就瘦8公斤了。」她為了懷上典典，前後共打了168瓶免疫球蛋白，1瓶就要價5000元，加上取卵和其他藥物，加起來大約200萬元上下，笑說典典真的是「千金」。

趙小僑大讚老公劉亮佐是育兒神隊友，除了親餵做不到，其他都能夠一手包辦。只是有神隊友也有煩惱，她自認個性已經很仔細、龜毛了，沒想到老公對她更是嚴格要求，例如包尿布該怎麼黏、開奶粉罐的方式都會被他唸，「我壓力很大，很難得一個媽媽會被爸爸質疑。」但2人很少吵架，因為顧小孩太累了，沒有力氣吵。

趙小僑說生完小孩情緒起伏大，容易焦慮，剛生完時初乳擠了1小時只有0.5ML，她壓力大到作了被護士訕笑的噩夢，加上孩子得來不易，她自嘲像有被害妄想症，常擔心孩子踢被子會遮住口鼻、或是抱小孩不慎鬆手，「現在好很多了，但為了害怕這些事情真的發生，就會抱小孩抱更緊。」她笑說老公也很敏感，先前一家4口不慎確診，老公認為是被學校學生傳染，還自責落淚要辭職，回家專心帶小孩。

她很慶幸自己是在家工作，還能一邊照顧小孩，她和老公也說好會盡量扛起育兒責任，但有時也會麻煩婆婆幫忙，她不諱言和婆婆帶小孩的觀念不一樣，有衝突時會看情況來解決，「因為我講話很直，要練習自己情緒，如果在我家我會直說，在她家就用她的方法，婆婆願意多做很感謝，但我在的時候很少把照顧的責任給婆婆。」

趙小僑為了生孩子身體也承受不少苦，先是孕期肝指數飆高，現在顧小孩因為長期彎腰，椎間盤突出的舊傷也復發，「40幾歲就是40幾歲，身體狀況很虛、容易累，因為剖腹產3個月後才能運動，現在狀況有比較好，有在做皮拉提斯。」而昔日「七朵花」團員知道典典出生後，賴薇如搶著當乾媽但被她拒絕，而好孕棉準備給誰？「好孕棉一直在我的櫃子裡，喬恩等她過年回來，問她要不要。」