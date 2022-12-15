資策會風波不斷。繼先前積極提告新竹市長當選人高虹安惹議，才大選完，其衍生子公司台灣資安鑄造就召開臨時董事會，推選具綠營賴系背景的資策會前執行長于孝斌出任執行長，引來酬庸批評。資策會今發出聲明，表示對衍生公司政策向為尊重經營團隊，該公司任命于孝斌是基於自身商業判斷結果，後續一年也會透過董監事評估其績效，盼外界勿不當揣測。

具有民進黨賴系背景的于孝斌，是在2017年時出任資策會執行長，但4年前因爆發與已婚下屬緋聞案下台。九合一大選前，傳出資策會要安插其擔任台灣資安鑄造執行長，由於酬庸性質濃厚，當時人事案遭取消。結果上周資安鑄造臨時董事會，又通過于的聘任案，上任後月薪高達20萬元。

資策會表示，該會持有台灣資安鑄造13.78％持股，將爭取一席董事，俾能於董事會參與督導。但該會對於衍生公司的政策，向以扶持並尊重經營團隊為要。

因資安鑄造經營過程出現內部治理問題，具有特別股身分的最大投資額股東因此來函，要求重視公司治理。乃自 2022年12月1日起派任具法律背景與參與企業經營經歷的科技法律研究所長蕭宏宜擔任法人董事，並於6日成為董事長，該職位為無給職。

而資安鑄造任命于孝斌於12月7日上任執行長，是該公司基於公司營運及自身商業之判斷結果。資策會強調，目前雖擁有過半董事席次，但基於不積極主導公司經營的一貫政策，尊重股東們建議的執行長人選。

至於于孝斌是否適任，其後續營運績效，資策會指出，資安鑄造會在一年的委任期間，透過董、監事進行評估，該會期盼外界勿對未經證實訊息做不當揣測。