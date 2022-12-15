陸委會副主委邱垂正15日表示，中國大陸疫情急遽升溫，將密切關注對岸疫情發展及防疫封控措施，納入小三通是否復航的評估。但他強調，在過年前恢復小三通仍是努力的方向與目標。

國安會祕書長顧立雄表示，陸委會已經積極評估，小三通開放時間點絕不會拖過春節；然而，疫情指揮中心指揮官王必勝澄清說，自己並未說過春節前會推動小三通，政府內部似乎對小三通有很多不同意見。行政院長蘇貞昌還指出，對大陸疫情發展覺得「事情不太妙」，更加警惕，小三通何時復航，備受關注。

邱垂正在例行記者會上表示，疫後恢復兩岸健康、有序交流是政府政策，有關小三通恢復客運部分，政府會依據最新疫情發展及整體情勢，積極持續準備並評估中。他指出，大陸疫情升溫，為確保國人跟金馬鄉親的健康與安全，政府必須密切關注對岸疫情發展及防疫封控措施，並納入小三通客運復航的評估。

邱垂正說，政府會在疫情可控的情況下，與金馬地方政府合作，適時推動小三通復航，而重要節日啟動客運航班是可能的做法，但目前尚未定案，待評估確認後會適時公布小三通客運的時間和內容。他強調，在過年前恢復小三通，政府一向都是朝這個方向跟目標努力。

邱垂正指出，目前中國大陸疫情急遽升溫嚴峻，且擴散到各省市，對岸染疫人數也激增，很多地方出現搶購醫療物品情形，醫療院所求診人數暴增，但是大陸官方所公布的確診人數卻逐日下降，昨（14）日為止只剩下2249例，而且宣布不再納入無症狀感染人數。他直言，大陸官方所公布的疫情數據已嚴重失真，無法反映對岸當前疫情的真實狀況，而在這種情況下，疫情指揮中心會做更多的評估。

針對有立法委員提到要把金門作為所謂「中間隔離點」的問題，邱垂正表示，因為目前中國大陸的疫情缺乏透明公開，以致外界無法評估之外，政府還是要特別考量金門的醫療及防疫量能，特別是防疫都是全國一致同步，對國人的健康都非常重要，需要由指揮中心來審慎評估。此外，對於藥品部分，目前食藥署也針對退燒藥已啟動監測機制，會嚴密注意後續發展。