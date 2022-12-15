台北市2023年公告土地現值業經地價評議委員會評定完成，全市12個行政區皆上漲，平均調幅較今年上漲3.71％，台北101大樓公告土地現值每平方公尺198萬1000元，換算每坪約655萬元，自2014年起連續10年蟬連全市地王。

據地政局統計，2023年地價作業調查期間（2021年9月2日至2022年9月1日）全市不動產買賣登記案量2萬9672件，較前一年同期3萬0779件減少1107件，減幅3.6％，受經濟景氣成長趨緩及利率漸升影響，交易量能稍有降溫，終止連續4年正成長。

不動產交易價格部分，調查期間實價登錄交易價格呈上漲情形，同期間台北市住宅價格指數亦上漲5.81％，不動產市場呈現「量縮價漲」格局。

2023年公告土地現值調整，經地價評議委員會考量最近1年地價動態及整體經濟狀況後，評定全市平均調幅為3.71％。全市4812個地價區段中，4666個地價區段（約96.97％）上漲，133個地價區段持平（約2.76％），13個地價區段下跌（約0.27％），全市12行政區均上漲，漲幅最大的為南港區。

南港區在東區門戶計畫帶動下，軟體、會展、生技、流行音樂及文創產業等各項公共建設持續推動，加上大型重畫及都市更新案的推動，改善整體土地利用現況及城市風貌，平均調幅4.56％；內湖區居次，因內湖科技園區龐大的就業人口，帶動區內剛性置產需求，加上擁有碧湖公園及大湖公園等多處公園綠地，居住環境良好，平均調幅4.20％。漲幅最小的是萬華區，因受西門町商圈商業活動減弱，地價漲幅較低，平均調幅僅3.02％。

地政局長張治祥說，公告土地現值漲跌主要係反映實價登錄動態、土地使用管制及土地利用現況等因素。2023年地價上漲較為明顯區段，包括享有一定容積獎勵之開發地區、住二山限區整體開發地區、都市計畫變更地區及實價登錄交易價格有較大幅度上漲地區。至於地價下跌區段，則包括觀光商業活動受疫情影響的士林夜市部分範圍，以及因都市計畫變更土地使用管制轉趨嚴格地區。

地王部分，仍由「台北101大樓」穩居寶座，因具全台指標地位，加上商辦市場需求殷切，帶動地價穩定成長，公告土地現值以每平方公尺198萬1000元，換算每坪約655萬元，連續10年蟬連地王，居次的「新光摩天大樓」使用強度全市最高，以每平方公尺190萬3000元，換算每坪約629萬元，位居地后。

張治祥指出，公告土地現值為土地增值稅課稅基礎，屬機會稅，無交易時對地主不生影響，核實反映市場變動情形，有利於落實漲價歸公政策，故2022年台北市率全國之先，公告土地現值直接依調查之一般正常交易價格評定，不再打折，2023年持續維持該項政策。此外，市府近年持續推動精進地價查估作業，建置電腦輔助大量估價系統及編製各項不動產價格指標，讓公告土地現值更合理反映區域地價水準與市場動態，促進土地稅基更均衡、公平與合理。

張治祥表示，地政局正依據地價評議委員會評議結果，計算全市41萬餘筆宗地之公告土地現值，各界如需了解2023年公告土地現值資料，可於2023年1月1日正式公告後，上台北地政雲查詢。