明年7月31日將停辦的台灣首府大學，今天傳出人事異動，據了解，學校因上一屆董事會任期屆滿，上個月重組董事會，未料新任董事會接手，原任校長張淑中未獲續聘，該職務由社團法人台灣高齡產業創新發展協會副理事長林博文出任代理校長。

台首大今年9月7日被教育部認定為專案輔導學校，改善期限到後年5月31日。不過學校並沒有等到改善期結束，提前申請停招，教育部日前核定台首大自111學年度起停止招生，並將於明年7月31日、111學年度結束時停辦。

張淑中今年2月10日接下台首大第八任校長職務，學校因財務問題決定退場，張淑中不斷強調會盡全力守護教職員師生權益，如今傳出職務遭撤換，不少人聞訊感到意外。據了解，校方今天下午低調安排新任校長交接，張淑中未出席儀式。

新任的代理校長林博文，曾經擔任玄奘大學副校長、已退場的稻江科技暨管理學院代理校長；林博文說，他接下代理校長後的重要任務，除了安定教職員、學生的心情，也會確保現有學生的受教權、生活安置及教職員權益，陪伴教職員走最後一哩路。