日本經典漫畫《灌籃高手》電影版《灌籃高手The First Slam Dunk》本月3日在日本上映，感動200多萬人，目前票房已超越30億日圓（約6.8億元台幣），還有不少台灣粉絲特別搭飛機衝日本觀影，魅力驚人，雖日前已宣布將在明年1月13日在台上映，但許多網友拚命敲碗，希望能夠早點看到電影，片商台北双喜電影今（15日）也驚喜宣布將在元旦舉辦跨年特別場，呼應片名，讓《灌籃高手The First Slam Dunk》成為粉絲2023年的「第一部電影（Your First Movie）」。

台灣觀眾不僅能搶先看到電影，憑票進影廳觀賞跨年特別場，還可獲得台灣獨家限量「灌籃高手珍藏票卡」乙張，櫻木花道、流川楓、宮城良田、赤木剛憲、三井壽一共五款隨機發送；12月17日（六）中午12點限量發售電影票券，詳細的上映影廳資訊將於明（16日）公布於台北双喜電影粉絲團，陸續的活動、特典等都會持續發布更新；為了慶祝《灌籃高手The First Slam Dunk》即將到來，「湘北五人先發」30秒影片，將會在台灣無線電視頻道所轉播的世足總冠軍賽中場休息時間登場，幫影迷先熱身一下。