日本經典漫畫《灌籃高手》電影版《灌籃高手The First Slam Dunk》本月3日在日本上映,感動200多萬人,目前票房已超越30億日圓(約6.8億元台幣),還有不少台灣粉絲特別搭飛機衝日本觀影,魅力驚人,雖日前已宣布將在明年1月13日在台上映,但許多網友拚命敲碗,希望能夠早點看到電影,片商台北双喜電影今(15日)也驚喜宣布將在元旦舉辦跨年特別場,呼應片名,讓《灌籃高手The First Slam Dunk》成為粉絲2023年的「第一部電影(Your First Movie)」。

台灣觀眾不僅能搶先看到電影,憑票進影廳觀賞跨年特別場,還可獲得台灣獨家限量「灌籃高手珍藏票卡」乙張,櫻木花道、流川楓、宮城良田、赤木剛憲、三井壽一共五款隨機發送;12月17日(六)中午12點限量發售電影票券,詳細的上映影廳資訊將於明(16日)公布於台北双喜電影粉絲團,陸續的活動、特典等都會持續發布更新;為了慶祝《灌籃高手The First Slam Dunk》即將到來,「湘北五人先發」30秒影片,將會在台灣無線電視頻道所轉播的世足總冠軍賽中場休息時間登場,幫影迷先熱身一下。