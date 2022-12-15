台中知名星級酒店永豐棧爆租賃糾紛，7月傳財務危機將物業承租給順為國際，然近期卻在飯店內被查獲槍械、毒品和通緝犯。創辦人何豐棧今（15日）召開記者會指控承租方順為國際負責人沈暄浤積欠租金，且未有旅宿登記，並對其畢生心血變成犯罪場所感到痛心。

台中警方本月初在永豐棧破獲毒品槍械案，在飯店內查扣海洛因、安非他命、K他命、大麻、毒品咖啡包、毒品原料數公斤及分裝器具，並逮捕羅、曾姓嫌犯，身上分別查獲2把和1把手槍。另破獲蕭嫌販毒改槍。

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何豐棧在記者會宣布，已經向台中市觀旅局申請永豐棧自明（16日）起暫停營業，何痛斥沈暄浤僅支付第一個月租金後，已經從8月積欠迄今，累積達3820萬租金未付，並質疑遭沈設局承租，以租賃的名義霸佔產業。

此外，何豐棧指出，順為國際承租飯店後，便將5樓電梯上鎖管制，能通行的只有4樓以下及6樓以上，連工作人員都無法入內，但在警方逮捕嫌犯後又解鎖，且飯店分明禁菸，整層樓卻瀰漫菸味及不明氣味，「我不知道是不是毒品的味道」。房間還有多部電腦設備，地上還擺有床墊，且有使用痕跡，疑似為犯罪機房及其成員睡覺的地方。

順為國際委任律師張繼圃表示，這是上周發生的事情，純粹為通緝犯訪客，由於偵查不公開，無法透露太多，並強調案件能夠偵破，是順為國際與警方配合，而非外界影射包庇犯罪集團的情形。

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