立法院教文委員會15日辦理台中文教設施考察，立法委員何欣純與相關單位，到大里區益民、崇光國小，實地了解學校各項需求。（何欣純服務處提供／潘虹恩台中傳真）

立法院教文委員會15日辦理台中文教設施考察，立法委員何欣純考察完台中國家歌劇院，即與教育部次長蔡清華、國教署、中市府教育局等相關單位，到大里區益民、崇光國小，實地了解學校各項需求，爭取校園設施改善經費補助。

何欣純指出，益民國小有特教需求的孩子共10位，部分孩子已準備進入高年級，無法再用人力揹負的方式，協助身障孩子到其他樓層上課，無障礙電梯的設置對需要幫助的孩子相當急迫，目前學校已提出無障礙電梯經費補助申請，盼相關單位盡速核定。

另，益民國小創校已30年，部分校舍老舊，不符合耐震標準，學校也已向教育局提報校舍前棟東側、前棟西側耐震補強工程，何欣純表示，中央經費既然已到位，也請教育局盡速核定計畫、盡早完工。

隨後，何欣純至崇光國小勘查學校排水系統，她指出，崇光國小因過去校舍增建時，缺乏整體排水系統規畫，目前的排水系統老舊破損、遭樹木嚴重竄根，如遇降雨，時常積水難消退，容易滋生蚊蟲，若連續降雨或雨勢較大，甚至需要2-3天才能消退，急需辦理排水系統整建。

何欣純表示，透過這立法院考察，替台中爭取更多的藝文活動與教育資源，能有更多的中央資源挹注；孩子在學校中，因為教學環境設施的完善與擴充，家長愈能安心、老師的教學品質更能提升，讓孩子在安全的校園環境中快樂學習。