活動由同為書法藝術家的史博館館長梁永斐首發，帶領共筆貴賓與學校師生一起完成「玉兔迎春添新象」斗方。（史博館提供／李奇叡台北傳真）

國立歷史博物館67周年館慶剛結束，今就由館長梁永斐與在地書法家，攜手東門國小校長簡邑容共同合作「喜迎聖誕暨新春揮毫預備備」活動，創意揮毫共寫吉祥話，一方面要迎接即將到來的耶誕節與新春，史博館更希望藉此機會，與周邊學校攜手準備深耕教育。

史博館表示，該活動特別邀請長期耕耘書法藝術的警察廣播電台台長宣介慈、台灣國際書法聯盟會長陳嘉子書法家、南門里里長郭有賢到場，與東門國小校長簡邑容、家長會副會長洪雅鈴和教師會長廖尉淵，與在場所有師生揮毫同樂。

活動由同為書法藝術家的史博館館長梁永斐首發，帶領共筆貴賓與學校師生一起完成「玉兔迎春添新象」斗方，活動也由史博館吉祥物、發想自館藏國寶「獸形器座」的「酷獸」開舞，不僅和東門國小出色的舞蹈班學生「尬舞」，更預祝現場師生2023年能與玉兔一起跳出新氣象。

史博館館長梁永斐表示，這次館校合作屬於「67館慶‧蓄勢待發」的系列活動，史博館會持續與周邊的學校、鄰里社區建立深度連結，尤其重要的是將學校及博物館兩者的資源整合，進行向下紮根的教育深耕，達到教育學習的雙贏目標，此次寫春聯不但應景，也是新年祈福，此次一起共筆，每一筆畫都別具意義，祈願「遠離戰爭、疫情」、「國家風調雨順、國泰民安」、「史博館順利開館」、「好鄰居東門國小與警察廣播電臺業務興隆」、「小朋友快樂學習、健康成長」。

東門國小校長簡邑容說，感謝史博館用心辦理活動，不僅能深化場館與學校、藝文與師生之間的連結，更吸引孩子願意主動探索博物館中豐富的歷史、文化與藝術內涵，期待能激發學生獨立思考，培養獨特的創造力。

史博館長期以城南為核心耕耘館校連結，2021年與南門國小合作辦理「我與酷獸的大冒險」沉浸式AR體驗活動，2022年和北一女合作「探索‧城南─社區GIS」多元選修微課程，此次與東門國小合辦「喜迎聖誕暨新春揮毫預備備」，史博館期待能透過重新詮釋博物館資源，創造與當代觀眾的深度連結，以具體活動實踐史博館璀璨開館的五大核心價值「連結、參與、創新、共融、永續」。