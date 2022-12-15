酒店女林姝妤去年10月聯手父母和弟弟，將包養她的51歲台北富商張凱鈞哄騙南下彰化同遊，再設局下藥、勒斃，以童軍繩綑綁空心磚沉東螺溪棄屍，彰化地院判決出爐，全家分別判無期徒刑和16至17年有期徒刑。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

酒店女林姝妤去年10月聯手父母和弟弟，將包養她的51歲台北富商張凱鈞哄騙南下彰化同遊，再設局下藥、勒斃，以童軍繩綑綁空心磚沉東螺溪棄屍，彰化地院判決出爐，全家分別判無期徒刑和16至17年有期徒刑。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

酒店妹全家設局殺害富商放流水，參與人全都被判刑。（彰化地院提供／吳敏菁彰化傳真）

酒店女林姝妤去年10月聯手父母和弟弟，將包養她的51歲台北富商張凱鈞設局殺害，沉屍東螺溪棄屍，彰化地院15日判決，林姝妤無期徒刑、父母和胞弟等有期徒16年至17年不等，有質疑判太輕，彰化地院表示，此案和殺人滅屍之殘暴不仁者有所不同。

彰化地院強調，被告林姝妤的父母和弟弟，林益全、林劉秀珍、林韋守與被告林姝妤並無強盜取財之犯意聯絡，因被害人身上之現金及提款卡均係被告林姝妤所拿取，而被害人以往均待在北部，案發前一日才與林姝妤共同乘車南下，故被告林益全、林劉秀珍及林韋守於案發當天，對於被害人身上是否有攜帶提款卡之財產狀況，難認確切知悉。

並指出卷內亦缺乏證據可以證明被告林姝妤於殺人前確有告知其他家人有關殺人後要取財之事，故僅能認定被告林益全、林劉秀珍及 林韋守係殺人後始另行起意，以提款卡提領被害人所持有之人頭帳戶內之款項，其等尚不成立刑法第332條強盜殺人結合犯。

判決書指出，念及被告林姝妤雖有謀財之意，但亦係因無法妥善處理感情糾紛而起意殺害被害人。至被告林益全、林劉秀珍及林韋守係因被害人無法善待家人即被告林姝妤而決議殺害，終究與正常之社會人，與僅為一己之私，而殺人滅屍之殘暴不仁者有所不同。

又被告等終究坦承殺人犯行，尚非全然泯滅人性，猶有教化遷善可能，且就被告林姝妤強盜殺人部分，依法宣告褫奪公權終身。