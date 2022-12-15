肩負未來林口與桃園龜山地區大眾運輸中心重任的林口公車轉運站，獲得第23屆國家建築金獎的優質建設類公共建設優質獎，今（15）日舉辦頒獎典禮。新北市交通局長鍾鳴時表示，感謝評審對於林口公車轉運站規劃、設計理念及施工層面的肯定，市府未來也會持續配合林口地區各大重要工程開發期程與大眾運輸需求，新闢或調整公車路線，提升服務品質。

佔地達8800平方公尺的林口公車轉運站，緊鄰桃園機場捷運A9林口站，服務範圍涵蓋新北市林口及桃園龜山地區，目前站內共有7條市區公車路線提供載客服務，且都可以使用1280定期票優惠。

鐘鳴時指出，最重要的是其中的920副、937副、966副、967副等4條快速公車，行駛路線不繞行桃園龜山地區，而是直上交流道前往大台北地區，可以大幅節省通勤的時間。

交通局運輸管理科長林詩欽指出，轉運站於今年初正式啟用，站體設計簡約、大方，著重接駁功能與民眾實用性，站區總共設有9席公車站區及16席駐車區，其中配合公車全面電動化政策，駐車區內已經預先設置電動公車充電設備。

交通局表示，未來林口國際媒體園區及工一工業區完工後，勢必衍生大量交通需求，而林口公車轉運站提供的服務，可以有效紓解私人車輛湧入所造成壅塞的交通問題，對於林口及桃園龜山地區大眾運輸系統的健全發展極為重要，更有望肩負起林口地區大眾運輸轉運中心的重責大任。