風水命理師謝沅瑾親自指導「殭」展。（寬宏藝術提供）

風水命理專家謝沅瑾老師，今（15日）出席在士林科教館展出的「殭」展，過去他在命理節目《風水！有關係》為固定班表，卻在節目改版為《就醬開運吧》後，不見他的身影，是否離開節目？他說，現在比較常上《新聞挖挖哇》跟《震震有詞》，未來只要時間允許，一定會再合作。

會場內有10多隻殭屍，搭配現場的燈光效果，讓民眾直呼「看了還是會腳底發麻」、「太毛了」，謝沅瑾也分析殭屍的形成，「我們傳統的殭屍跟西方殭屍是不一樣的，展出的八品殭屍都有經過研究之後才把原形努力的塑造出來」，他也提到這次展出的法器有分民俗跟專業2種，「蒐集法器的時候，因為有許多是現在的法師正在使用的法器，所以經過不斷的溝通才蒐集得到」。

「殭」展不只有十多隻擬真殭屍以及近百件文物盛大展出，增設互動遊戲體驗，民眾能換上殭屍服與殭屍家族拍照；拿起毛筆自製符咒作紀念，還能參與互動遊戲，成為殭屍、天師只在一念之間，展期從12月16日至明年2月28日，購票請洽寬宏售票(Kham.com.tw)。