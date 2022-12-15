中國工程院院士鍾南山12月15日在高校抗疫大講堂發表演講中表示，北京流行的變異株以BF.7為主，廣州流行的變異株以BA.5.2為主，本質上毒株不存在區別。感染Omicron後=, 只要不侵犯到肺，醫學上都算是輕症，體內會產生抗體，等於打了一次疫苗。

據《每日經濟新聞》報導，鍾南山在題為《新冠Omicron疫情動態及應對》的演講中表示，近期網上有「北方毒株比南方凶」的說法，對比之下，北方的潛伏期進一步縮短，有時候接觸第2天后就出現症狀，大部分人在感染後沒有出現明顯症狀，有些人出現咽乾頭痛發熱。有些人全身疼痛、高熱，很不舒服，但這種不舒服跟醫學上的重症是兩回事。只要不侵犯到肺，醫學上都算輕症。

鍾南山說，現在廣州也有一些發熱很高、全身疼痛明顯的。北京症狀看起來明顯，可能跟氣溫有關、也可能跟病毒逃逸有關。「Omicron傳播非常快，但不能有哪個地方的毒株比較強、哪個地方的比較弱的看法。」

他還表示，一項蘇格蘭大型隊列研究顯示，無症狀感染者與後遺症之間無顯著相關，無症狀感染者出現後遺症的風險並未高於未感染者。感染前接種疫苗的患者，出現後遺症的風險下降，如嗅覺障礙風險下降42%；味覺障礙風險下降39%；聽覺障礙風險下降40%。

他說，醫學上對於後遺症有嚴格的定義，指的是疾病造成的損害終身存在。現在一些所謂新冠後遺症更是一種主觀感受，比如全身疲勞和腦霧等，主要是因為精神心理影響導致的。我們不能叫它後遺症，目前還沒看到新冠肺炎特別明顯的對器官引起長期功能不全的案例。

鍾南山還提到，卡達一項研究顯示，Omicron感染一次後，患者一年內有76.2%概率不會有症狀。眾多數據顯示，感染過一次Omicron後，一年內再次感染的比例非常小。他說，感染一次Omicron後，體內會產生抗體，等於打了一次疫苗。

鍾南山提出加強個人防護的8條建議：①加強防護（戴口罩、保持距離、減少公眾聚集等）；②不應為感染而害怕；③大多數感染者不需要去醫院；④居家注意常做抗原檢測；⑤若持續發熱一定要去醫院；⑥患一般慢性病老年人也要打疫苗；⑦囤藥沒有太大必要；⑧「老藥新用」要經嚴格實驗。