台灣民意基金會今（15）日公布的最新民調顯示，有超過5成的民眾希望行政院長蘇貞昌帶領的內閣可以總辭。前民進黨籍立委郭正亮表示，由於總統蔡英文在民進黨內找不到地位夠的人，所以蘇貞昌一定不可能辭，另外總統府鐵三角，國安會祕書長顧立雄、國安局長陳明通、總統府祕書長李大維現階段也沒有人可以替代，自然也不會被換掉。

郭正亮分析，閣揆是蘇貞昌不換人，考量的不是民意，桃園市長鄭文燦來接閣揆的機率是0，他會去接總統府秘書長，想執掌行政院，論文要過關才可行，但他過關的機率很低，沒有人會冒這種風險；而前副總統陳建仁放到閣揆會直接內戰，這次蔡英文輸太多了，陳建仁的能量已經消耗完了，另「他來行政院是讓大家質詢疫苗嗎？」

郭正亮指出，現在大家所有的矛頭都指向國防部長邱國正，那是因為國防部是屬於行政院，陳明通、顧立雄、李大維三人，蔡英文是會不換的，因為找不到其他人，跟蘇貞昌留任行政院長一樣，「不是人才問題，是不夠份量鎮不住」。

郭正亮還補充，蘇貞昌現在已經得罪了近乎全民進黨，但他下不了台，因為沒人可以取代他，鄭麗君是副總統賴清德的重要幕僚，但她跟蘇貞昌的關係也很糟糕，沒有辦法共識，且她當初就是因為蘇怒辭文化部長。至於駐美代表蕭美琴，郭正亮則坦承，賴清德之後的總統路非常需要她。