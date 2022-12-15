李尚禹（左）和洪洙賢在劇中飾演夫妻。（愛奇藝國際站提供）

本週末即將開播的韓劇《紅氣球》今（15日）在首爾舉辦線上記者會，導演陳瑩煜率主演群徐智慧、李尚禹、李成宰、洪洙賢、鄭侑敏出席。李尚禹在劇中飾演洪洙賢老公，因夾在婆媳間卻無法做出適當決斷而陷入兩難，面對婆媳關係緊張，被問及現實生活中愛妻金素妍是否經歷過婆媳爭執，他透露「希望這只出現在電視劇裡，不希望發生在現實中，透過戲劇去經歷就很夠了！畢竟在戲劇的設定更扭曲一點。」

事實上，這是李尚禹睽違15年與編劇文英男再次合作，也是他演出文英男2007年夯劇《大老婆的反擊》爆紅後再次相會，他先是突然「當眾道歉」，表示當年演技不夠純熟、表現不夠好，心裡一直對編劇文英男懷著這份愧疚，這次再次合作，必定會集中所有精神好好努力拍攝。接著他聊到為了此劇狂掉8公斤，「在收到劇本前，為了展現更好的面貌開始瘦身，結果光是看了劇本體重就開始猛掉，瘦了有8公斤，以角色的立場在讀劇本的時候，真的是揪著頭髮，冷汗狂流！」幸好愛妻金素妍給他極大的協助，「因為結婚住在一起互相照顧，她先看劇本我再出門排練的話幫助滿大的。」

徐智慧在劇中飾演外表樸素沉穩、內心卻充滿欲望的女主角趙恩江，會為了達成目的，不惜卑躬屈膝。她透露，這次接下該劇，連劇本都還沒看，光是看到編劇文英男和人物介紹就決定接演，「文英男編劇是家庭劇的強者，再加上這次飾演的角色，不是純粹的善良人物，而是擁有人類本質的欲望，我認為這一點很吸引我。」她也表示，趙恩江是個擁有多變面貌的複雜人物，有多重人格的感覺，「雖然很有趣，但是我正一邊苦惱，一邊盡力詮釋這個難度很高的角色。」

洪洙賢飾演含著金湯匙長大的寶石設計師韓海洋，她為了展現全新樣貌，首次剪了有瀏海的短髮髮型大變身，她直呼：「新造型連親近熟識的朋友都認不出來。」她也表示：「幸好大家都說很適合我，但比起『看起來很好看』、『洪洙賢剪頭髮了』這種評論，我更喜歡『看起來像其他人』的說法，真的是破格變身，我很滿意。」《紅氣球》自18日起，每週日、一上午10點在愛奇藝國際站及friDay影音更新。