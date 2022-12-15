響應聯合國「橘色世界-終結性別暴力」，新北巿歡樂耶誕城也自2020年開始，設立橘色光廊象徵宣示反暴力，並連續3年邀請女性使節一同用行動響應對抗性別暴力及遏止對婦女的種種暴力行為，新北市長侯友宜今邀請與美國在台協會處長孫曉雅等超過30位外賓，一起在新北歡樂耶誕城點亮橘色光廊，一同響應「在橘光中向暴力說不！」

侯友宜晚間領銜觀旅局長楊宗珉、社會局長張錦麗、秘書處長饒慶鈺、新聞局長張愛晶及性別友善社區及婦女團體等與外交使節團，一起在新北歡樂耶誕城點亮橘色光廊。

侯友宜說，聯合國性別暴力零容忍用橘色來反暴力，新北市歡樂耶誕城橘色光廊代表著一個溫馨歲月，我們期待的是性別友善的城市，而且希望終止性別暴力，所以來到新北歡樂耶誕城看到我們橘色的光廊，就代表著新北市跟聯合國介接終結性別暴力。

侯友宜表示，新北市已經連續3年邀請女性使節一同響應橘色反暴活動，今年更增加許多男性的使節及商會代表一同加入響應，表示「男性參與反暴力」已是一種潮流、一股趨勢、是全世界的運動，新北市一直走在最前端，與世界接軌，未來會持續地推動性別友善及性別暴力防治，希望有更多的民間社團、個人一起用行動呼籲消弭性別暴力及遏止對婦女們的種種暴力行為。

今年活動邀請到聖文森及格瑞那丁大使兼使節團團長柏安卓Andrea Bowman大使、瓜地馬拉共和國大使館巴迪亞Oscar Adolfo Padilla Lam大使、美國在台協會孫曉雅Sandra Oudkirk處長、新加坡駐台北商務辦事處葉偉傑Yip Wei Kiat商務代表、駐台北韓國代表部鄭炳元Chung Byung-Won代表、匈牙利貿易辦事處羅林Daniel Lorincz代表等超過30位外賓蒞臨。