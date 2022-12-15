新竹科學園區42園慶酒會將於2022年12月15日登場，會中特別表揚多家績優廠商。IC設計廠鈺創科技（5351）之USB Type-C E-Marker傳輸控制IC－EJ903榮獲「優良廠商創新產品獎」，對該公司持續在產品研發及技術提升和創新堅持不懈的肯定。

USB Type-C E-Marker高速資料傳輸已成為不可或缺的主流趨勢USB Type-C E-Marker傳輸控制IC－EJ903是超高速傳輸線材之重要元件之一。該產品不僅領先全球取得USB4及Thunderbolt雙認證，採用EJ903 E-Marker客戶均已成功通過Intel認證而取得Thunderbolt電纜上的閃電標誌，其中不乏世界級傳輸線製造商。今通過USB-IF認證的40Gbps USB4 Cable解決方案EJ903將有助於將E-Marker IC整合到USB4產品中，有助於終端消費者選用，加速USB4普及應用。

值得一提的是，EJ903率先支援USB4 v2.0標準，國際USB-IF（USB Implementers Forum）甫於今年10月18日正式公告USB4 v2.0，採用四通道提供高達80Gbps的雙向數據傳輸，這將在現有的40Gbps USB4線材及新的80Gbps線材上實現。

EJ903x支援四通道提供高達80Gbps的雙向數據傳輸，獲得多家線材客戶領先導入設計，相信不久就能幫助客戶取得USB-IF之USB4 v2.0認證，很快能在市面上推出。