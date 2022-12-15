高慧君當年與張學友合唱〈你最珍貴〉打開知名度，不僅有好歌喉，跨界挑戰戲劇圈也有亮眼表現，還獲得金鐘獎視后肯定。高慧君從去年底就抱病，因甲狀腺疾病造成眼睛有斜視的症狀，在今年10月初才動刀治療；術後2個月高慧君透露眼睛尚未完全對齊，但一切都好轉中，也強調「健康真的不要忽視」。

去年10月高慧君透露自己健康出問題，不久後才公開罹患甲狀腺疾病，影響她的眼睛，出現異常垂直斜視症狀，在飽受疾病之苦和視力受損後，終於在近1年診治下決定動手術；高慧君在今年10月提起勇氣接受眼睛手術，在休養2個月左右，她也在臉書更新近況。

高慧君最近分享眼睛動手術後的恢復狀況。（圖／摘自高慧君臉書）

高慧君曬出一張居家自拍照，清楚看到她水汪汪大眼睛，她表示術後恢復狀況良好，醫師說她可以化妝，離可以戴隱形眼鏡的日子更近了；而她也說眼睛快要可以對齊，「即使無法恢復到百分百我已經很感動」，經過這次手術，她也正視到「健康真的不要忽視」。

另外在這段治療期間，讓高慧君更思念演戲的日子，也興奮地說，「期待需要我的劇本出現」，直言很久沒有演戲，她的靈魂都空蕩蕩的。