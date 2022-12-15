許多人喜歡逛夜市，一次就能吃到各式各樣的料理，但如果買到這種份量的魷魚，你能接受嗎？一名網友抱怨，在北部某夜市點了一盤100元的魷魚，餐點上桌後的份量讓他忍不住直呼「太騙了吧」，他拍下照片上網分享後，引發熱議論，甚至有人直說：「還以為是吃剩的」。

原PO在PTT八卦板發文表示，日前去逛夜市時，點了一盤90元的海鮮炒麵，和一份100元的魷魚，並貼出照片，認為炒麵的份量尚可接受，但魷魚卻讓他很不滿意，直說：「只有這樣是什麼鬼！也太騙了吧」，同時也好奇詢問網友，魷魚的價格應該多少錢比較合理？

從原PO分享的照片可見，海鮮炒麵的份量占滿整個紙盤，有蝦仁、魷魚、蚵仔、小白菜等配料，看起來還算豐盛；但另一盤魷魚約莫只有10塊，還灑上白胡椒、蔥花、薑絲等配料，白色盤子上還留有不少空間。

貼文曝光後，引起鄉民熱烈討論，「你就愛當盤子」、「這大概只值50元」、「夜市烤魷魚整隻的100」、「去八里買烤魷魚整隻頂多150」、「還以為是吃剩的拿來給你」、「台北物價不意外」、「在台灣吃海鮮是奢侈的」。

不過也有人留言緩頰，認為考量物價和成本，這樣的價格不無道理，「店租50%、人工30%、水電15%、食材5%，這樣合理啊」、「大概有4成是租金的味道」、「差不多啊，魷魚很貴」。