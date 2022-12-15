媒體14日一篇文章踢爆2020年總統大選的網軍群組對話紀錄、成員名單，群組裡頭有不少政壇大咖。前民進黨立委郭正亮表示，該篇文章等於是提早提出警告，要這些人不要蠢蠢欲動。

郭正亮今(15日)在政論節目《新聞大白話》中表示，《民報》爆料「綠營網軍2020年大選曾拉洪耀南、黃重諺助陣」，跟一大堆英系立委表態支持賴清德參選黨主席，這兩點有點關係。

郭正亮接著表示，該篇文章等於是提早提出警告，要這些人不要蠢蠢欲動，重點是點名，把他們的名字都曝光，也就是說知道他們是誰，如果要重演2019年那一齣，大家走著瞧。

郭正亮指出，側翼的訊息很多來自行政院或是政黨，如果用本名出來寫臉書，大家沒有意見，這就是他們的立場。但政府、政黨明明知道他們是用匿名在寫，還給他們一些訊息，這就如同匿名黑函，政府、政黨卻公開鼓勵匿名黑函。郭正亮呼籲賴清德，一旦成為民進黨主席，以後要禁止這種行為。