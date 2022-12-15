另一視角的影片流出，只見乩身大力揮手，伴隨響亮拍打聲，女子隨即後退摀臉，再度引發討論。（翻攝畫面）

【社會大代誌】乩童摑掌廟方喊告? 新畫面曝光網酸爆

＃墨龍中壇元帥起乩降駕超威猛～新營太子宮進香團（＃頭份太玄宮）

頭份太玄宮一名乩身起駕時，遭拍下疑似賞女性工作人員巴掌，引發熱議；廟方昨（14）大動作質疑影片遭後製，認為拍打聲響是拍攝者加上的，遭打女子也澄清乩身只是揮手，她被拍掉眼鏡才導致臉部瘀青；不過今有另一視角影片流出，只見乩身大力揮手，伴隨響亮拍打聲，女子隨即後退摀臉，再度引發討論。

爆料公社流傳一段「另一視角」影片，該名宋姓工作人員當時在乩身右前方幫忙著衣，突然該乩身右手重重往前拍打一下，宋女隨即退後低頭，用手蓋住臉頰；被打當下宋女幾乎已重心不穩跌倒，PO文者說「第一部影片是另一個視角，所以這個攝影師也剪輯過的意思囉？」

不過太玄宮宮主廖小姐昨表示，拍攝者在影片內加了很多聳動文字，影片中有2個剪輯時間點，又卡1秒與被放慢1秒，此外當時乩身手臂共甩了18下，其中12下打到一旁另一名吳男，都沒有發出聲音也沒拍下，但打到宋女時就有聲響，認為影片遭後製，將會對拍攝者提告妨礙名譽、加重誹謗和惡意剪輯影片。

而遭網友稱被「賞巴掌」的宋女還原始末，她說當時幫乩童著衣時，對方將手抽出，才讓她整個人沒站穩跌倒，後來遭乩童「拍開眼鏡」眼鏡飛出去，她臉上的瘀青是被眼鏡飛出去後刮傷，否認遭乩身打巴掌；不過如今另一視角的影片曝光，乩身動作與聲音仍全被錄下，再度引起討論。