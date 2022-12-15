台灣麥當勞宣布自21日凌晨零時起調升套餐價格10元，消息曝光後引發熱議，許多網友紛紛抱怨，甚至喊出拒吃麥當勞；不過臉書粉專「還我焦糖奶茶！」卻認為「漲價還好啦」，貼文一出釣出許多網友懷念起麥當勞過去停售的各種品項。

麥當勞表示，考量整體營運策略，自21日凌晨零時起，調整菜單與部分產品價格，主餐單點價格維持不變，套餐（含超值全餐、早餐、麥當勞分享盒、Happy Meal）價格調升10元。小薯、中薯、薯餅、四季沙拉、台灣鮮榨柳丁汁，單點調升5元；大薯、金黃地瓜條單點調升7元，其餘品項價格維持不變。McCafé全品項價格不變；停售方面，培根番茄嫩蛋焙果堡、香鷄滿福堡、香鷄滿福堡加蛋、香鷄蛋堡、樹頂蘋果汁全部停止販售。

對此，臉書粉專「還我焦糖奶茶！」發文表示，「漲價還好啦，能用錢買到的都還好啦…失去過，你就懂」。貼文一出引發網友熱議，許多人紛紛回應，「焦糖奶茶回來」、「想念芝麻口味的冰炫風」、「都要2023了，還我焦糖奶茶！」、「想念奶昔」、「巧克力奶昔跟巧克力聖代！」、「現在的奶茶根本是糖水，三花奶水都比他有味道」。

事實上，除了焦糖奶茶，同樣在2018年起停賣的板烤雞腿堡也曾引發熱議，許多人大讚它是麥當勞登台38年以來最好吃的漢堡品項，甚至感嘆「板烤雞腿消失沒天理啊」。