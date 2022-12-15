從事農業耕種及粗重工作的人，容易罹患脊椎退化性疾病，台南溪北地區農業及老年人口比例高，為提供當地民眾更佳的醫療照護，柳營奇美醫院成立跨領域合作的「脊椎整合照護團隊」，之後將成立神經脊椎中心，除現在整合照護團隊，後續也會引進新的手術技術及儀器。

柳營奇美醫院副院長張進宏說，脊椎退化性疾病是指椎間盤、脊椎關節、韌帶和脊椎骨頭逐漸磨損所造成的疾病，多發生於年紀大或從事粗重工作的族群。柳營奇美醫院過去結合院內神經外科、復健科、疼痛科、中醫部及衛教護理師成，成立跨領域合作的「脊椎整合照護團隊」，從保守治療、手術到術後照顧、後續追蹤。

專長神經外科的張進宏，今年8月接任柳營奇美醫院副院長一職，他說，柳營奇美醫院為溪北地區最大的區域教學醫院，擁有先進的醫療檢查儀器，如X光攝影、電腦斷層（CT）、磁振造影（MRI）、神經傳導及肌電圖檢查。病人可以在神經外科門診接受完整的神經學檢查及安排儀器檢查後，再根據不同的脊椎退化性問題做治療。

張進宏說，目前醫院規畫成立神經脊椎中心，引進新的手術技術及儀器，如脊椎手術導航及手術機器人等，提高手術的安全性及治療效果，希望提供溪北地區民眾最安全、優質的醫療照護服務。