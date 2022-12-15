英國戀愛綜藝《愛之島》中爆紅的28歲網紅喬治亞哈里森（Georgia Harrison），2年前與真人秀男星史蒂芬貝爾發生性行為，沒想到男方將監視器影片賣給色情網站，令喬治亞憤而提告，昨（14日）法院判決史蒂芬貝爾有罪，將獲2年刑罰。

喬治亞於2020年與男星史蒂芬貝爾在男方公寓後院發生性行為，史蒂芬貝爾利用公寓監視器錄下兩人性行為影片，並將影片發上色情網站OnlyFans獲利4萬英鎊（約151萬台幣），事發後喬治亞曾要求對方刪除，但史蒂芬貝爾仍持續不法行為。

喬治亞有一段時間住在迪拜，透露有一次走進健身房，許多人看到她後瞬間安靜，她問在場眾人誰看過外流片，沒想到那些人都舉起手承認，她才意識到每個人都在談論這件事，她無法控制，也無法阻止影片的擴散；喬治亞表示史蒂芬的行為帶給她家人的痛苦永遠無法消除，「當影片洩漏時，我感到羞愧和尷尬，這可怕的行為摧毀了我的自我價值和信任」。

喬治亞提到自己還有仍在上學的弟弟妹妹，他們被迫應對這些事情，不止是她的生活被毀了，因為這件事她有一段時間都哭著入睡，甚至患上敗血症，當時她卵巢的囊腫破裂，感染蔓延到膀胱、肝臟，就醫時醫生說再晚一步就死了。而法院判決「公開私人性行為照片與影片意圖引致情緒痛苦」罪名成立，史蒂芬將要入獄2年。

判決出爐後喬治亞發文：「謝謝大家的支持，我真心想放下任何消極情緒，集中精力對我們的社會積極改變，以幫助保護每個人，但最重要的是年輕一代」。

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