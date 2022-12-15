黃子佼分享有女兒的煩惱。（媽媽寶寶提供）

畢書盡透露想要再拚２寶。（媽媽寶寶提供）

趙小僑產後亮麗復出。（媽媽寶寶提供）

黃子佼、畢書盡、趙小僑今（15日）出席媽媽寶寶《第21屆最愛婦幼菁品大賞》頒獎典禮，3人大聊父母經。黃子佼認為孩子每個階段，要焦慮、擔心的事情不一樣，現在和老婆煩惱的是女兒副食品要吃什麼口味的粥，下班還要記得買尿布、食物剪。

當爹後也容易腦補各種情況，但往往跟現實不一樣，黃子佼分享前幾天自己一打一時，玉米突然發出他重來沒聽過的哭聲，完全用喉音在哭，他嚇瘋以為女兒噎到，但哭了10分鐘就沒事了，他搞笑說：「當下真的有點像菁姊（利菁）在我家。」

趙小僑產後瘦身有成，黃子佼認為是體質問題，他透露孟耿如基本上沒有胖過，連懷孕10個月腿還是細得跟鉛筆一樣，「我都懷疑她假懷孕，所以胖瘦比較多是體質問題，但健康才是最重要的。」被問生第2胎的可能性，黃子佼說生小孩真的有太多事情需要牽掛和設想，「像我現在站在這裡，想的是未來我們3個的女兒要一起搶工作，甚至會搶男友怎麼辦。」透露希望自己下半輩子可以少點煩惱、過得自由一些，但老婆似乎很想再生2寶。

趙小僑說自己也想再生2寶，因為取出的卵子還有，只是老公有些害怕。畢書盡說家裡狀況剛好相反，他比較想生2寶，老婆反而怕怕的，「我的夢想是生2個，但老婆認為帶小孩很累，如果又生女兒，她又要當黑臉了。」他的女兒現在2歲很喜歡在電視上看他表演，「他會跑到電視前面親我，跟著我唱歌。」

而日前畢書盡和陳勢安在新北耶誕成合體擁抱，被媒體說是破冰合好，畢書盡解釋：「其實不是我們2個真的吵架，是先有誤會，立場上沒辦法管太多，所以就發生這種問題，但我們關係本來就蠻不錯。」他說兩人會去髮廊，遇到都會打招呼聊天，而陳勢安在舞台讓放話要揪畢書盡出唱跳歌曲，畢書盡今也笑說：「如果他可以，我當然配合。」