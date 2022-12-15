蓋亞那籍的大順發雜貨輪，今天清晨風浪減弱時，由大漢公司711拖船拖帶安全拖回台中港檢修。(民眾提供)

蓋亞那籍雜貨輪故障下錨待救 拖船救援今拖回台中港檢修

「行船走馬七分險！」一艘蓋亞那籍的大順發雜貨輪，11日晚航經彰化外海時，因舵機故障下錨維修，但東北季風強勁，一度發生流錨漂動情況危急，船上有10名大陸籍船員受困；該船12日雖未流錨，但因外海風浪仍高達4公尺救援困難。大漢公司711拖船今天清晨風浪減弱時出港拖帶，下午4時許安全拖回台中港檢修。

航港局中部航務中心說，總噸位2185噸級的大順發雜貨輪滿載冷凍櫃要前往韓國釜山港，11日晚間7畤許，途經彰化離岸風場北警戒區外海約2浬處，因舵機故障緊急下錨維修。但因東北季風強勁海象惡劣，一度發生流錨情況危急，船上人員擔心有擱淺或碰撞危險，緊急向彰化離岸風場航道VTS中心求援。

中部航務中心指出，彰化離岸風場航道VTS中心接獲船東代表通報，大順發輪舵機異常故障剩1部主機運作，須要拖船拖帶協助。12日清晨5時55分又以衛星電話與大順發輪船長聯繫狀況，獲覆已成功下錨完成，但舵機仍無法自行修復，將待拖船拖進台中港搶修，船上10名船員平安無礙。

大順發輪12日雖未發生流錨，但外海風浪仍高達4公尺救援困難！大漢海事工程公司所屬711拖船評估，於15日清晨風浪減弱出港拖帶，9時30分抵現場帶纜，下午安全靠泊19號碼頭檢修。中部航務中心要求船長提出海事報告外，並要求船東修復，經船級協會檢查合格及發給適航證明後，該輪方得以再出港。