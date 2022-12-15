民眾黨新竹市長當選人高虹安因立委助理費爭議遭綠營指控詐領案，高今(15日)與幾位助理分被檢調約談，後續是否有羈押等強制處分仍未知，25日能否順利宣誓就職也引發熱議。新竹市政府民政處表示，若縣市首長因故無法於規定日期內宣誓就職，應在3個月內補宣誓，若無法依規定補宣誓就要補選。

新竹市政府民政處表示，依照《宣誓條例》條例，「縣（市）政府首長及其所屬各機關首長應於就職時宣誓」，「若因故未能在規定之日宣誓就職者，應另定日期舉行宣誓」。

另依《宣誓條例》第8條所規定，公職人員「不依本條例之規定宣誓者，均視同未就職。其依第3條第2項規定，應另定日期舉行宣誓而仍未依規定宣誓者，視同缺額」。而另定日期應在3個月內，若無法宣誓，視同缺額，應依法辦理補選。補選當選人宣誓就職前，由內政部報請行政院派員代理市長職務。

若因縣市首長無法宣誓就職，其一級主管派任是否會有影響？其缺額是否會影響市政運作？新竹市府表示，縣市首長未宣誓就職，無法派任政務職局處長，其業務依職務代理，由副局處長代理，不會影響市政運作。此外，若新市長無法在25日宣誓就職，則在中央指定宣誓日前，市府最大的長官為哪位？新竹市府強調，會由中央指定代理市長職務的人員，可能是從市府的人員選任，也可能由中央派員。