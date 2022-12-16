美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，在發現冷卻劑外洩情況後，國際太空站俄羅斯太空人的太空漫步任務取消。

法新社報導，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）表示，停泊在國際太空站的聯合號太空船警報器警鈴大作，俄國太空人普羅柯皮耶夫（Sergei Prokopyev）和佩捷林（Dmitry Petelin）的太空漫步任務取消。

這項太空漫步任務原訂昨天執行。

NASA表示，「聯合號太空船MS-22後端」偵測到冷卻劑外洩。

NASA說：「NASA和俄羅斯聯邦太空總署將持續合作，在完成目前的分析後，決定後續行動。」

NASA說：「太空站上的組員安全無虞，在（冷卻劑）外洩期間未面臨任何危險。」

美國太空人盧比歐（Frank Rubio）今年9月21日和普羅柯皮耶夫與佩捷林，一同搭乘俄羅斯太空船從哈薩克升空，抵達國際太空站。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111215