國發會今（15）日表示，配合經濟部紓困貸款要點延長至明年4月底，原本年底將屆期的國發基金「協助新創紓困融資加碼方案」也同步延長至明年4月30日，以協助新創事業在當前景氣低迷之際，順利取得營運所需資金。

國發會官員表示，疫情於109年初蔓延，國發基金於4月以「投資新創業特別股」方式融通業者所需營運資金，為期一年，自110年6月起改為在經濟部「紓困貸款要點」的信用保證、利息補貼基礎上，給予新創業加碼，以讓銀行無後顧之憂的貸款，並降低業者的資金成本。

國發會官員表示，110年6月所啟動的加碼方案原訂於當年底結束，隨後由於疫情衝擊仍大，展延到今（111）年4月底，然後又二度延長到今年底，年底將到，國發基金配合經濟部三度延長到明年4月底。

國發會指出，截至今年11月底，銀行辦理國發基金加碼方案已核准870戶企業申貸，核准的融資金額達79億元。