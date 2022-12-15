不久前被英國情報部門披露有關中共聘用美軍前飛行員參與戰術訓練後，又有熟悉內情的消息人士表示，中共曾接觸數名美F-35戰機飛行員，允諾每年只要幾月時間前往中共空軍基地參與訓練艦載戰機飛行員，就能獲得數十萬美元報酬。消息人士還指出，提高中共航母艦載機飛行員的技能，則是針對未來中美之間可能因台灣問題發生的軍事衝突。

《華爾街日報》報導，英國國防情報部曾在10月首次披露中共和南非試飛學院（TFASA）合作的計劃，由該學院出面召募前西方國家戰機飛行員，協助訓練中共空軍的飛行技術。

報導說，TFASA學校的管理人員以來自英國、挪威、法國和其它國家的前軍事飛行員為目標。被召募的飛行員每年只需到中國空軍基地工作幾個月，就可以賺取數十萬美元的報酬。

《華爾街日報》查閱了TFASA項目所接觸到的眾多飛行員的飛行歷史，發現至少有4名飛行員有飛行最先進的美製F-35隱形戰機經驗。根據這所南非學校的內部電子郵件，部份飛行員熟悉許多敏感的軍事技術，包括對新飛機、傳感器和先進武器的開發。

報導說，尚無法確定中共實際獲得了多少專業知識。根據TFASA學校知情人士表示，過去幾年中，該校聘請的培訓師每年被派往中國幾個月，該校收到了超過1200萬美元的款項。電子郵件也顯示，TFASA也抱怨中方付款延遲、接受訓練的學生質量差，以及不滿中方提供的訓練用飛機等其它問題，並在去年威脅要終止該項目。近期新冠疫情與各種旅行限制，也使得一些西方飛行員很難進入中國進行訓練。

TFASA承認招募前軍事飛行員來訓練中共飛行員，但表示這些訓練不涉及機密戰術或其它信息。校方則拒絕回答有關培訓計劃的問題。

報導引述熟悉情況的消息人士說，中共軍隊進行現代化是出於對未來可能與美發生衝突的擔憂，特別是在台灣問題上。鑒於中共最近專注於建設航母艦隊，西方官員尤其關注中共軍方在航母上進行的訓練。