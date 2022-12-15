由「看見・齊柏林基金會」所打造的「齊空間」的首度聯展《TILTLOOK》於今（15）日開展，邀請藝術家Makoto Lin與齊柏林的作品開展對話，透過全新的展演方式，帶給人們對於視覺質地的新感官。展期至2023年2月28日止。

齊空間於今年10月開幕，以不同以往的影像解讀視角，帶領大家看見齊柏林鏡頭下，台灣25年來的自然地景、城市聚落、文化活動、人文錄、大地工程與動物生態。

這次的聯展，是其空間開幕以來的首次聯展，結合齊柏林與Makoto Lin作品的斜向觀看，透過齊柏林和Makoto Lin截然不同的影像橫向生成，藉此串連兩位藝術家的作品，彼此對話，轉化、延伸新的思想和意義。

本次展覽的策劃，為了帶給人們對於攝影藝術的再解讀，由不同的時間軸裡層層發掘出齊柏林作品不同以往的藝術性，從他宛若心象、畫意到具象的影像呈現，重新感知齊柏林特有的創作意涵。

而Makoto的作品裡，結合新地景主義攝影觀念，以虛、實的角度探索出獨有的國家場域攝影語彙，將人與事件投注更具全觀藝術性的影像概念，讓涇渭分明的紀實與編導攝影融為一體的做法，使人有了另一種觀看權力的方式。

齊空間的設立獲得許多人們對這塊土地及齊柏林作品的迴響，為能更進一步探索全新的視野，藉由這次聯展，讓Makoto Lin與齊柏林的作品開展對話，透過全新的展演方式，帶給人們對於視覺質地的新感官。

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