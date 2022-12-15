準台北市長蔣萬安在九合一大選前辭去立委職務，使得台北市第三選區需要補選，民進黨派出吳怡農跟國民黨台北市議員王鴻薇角逐該席立委空缺，但吳競選以來頻頻情緒失控，砲打自家人，連綠營的台北市議員梁文傑都認為他會輸。前立委郭正亮今(15日)在節目《大新聞大爆掛》透露，因為沒辦法跟吳怡農溝通，民進黨中央沒有出謀策劃了，現在已經是吳自己一個人在打選戰。

郭正亮指出，吳怡農說松機遷移，黨內到現在都沒有任何人跳出來支持，該政見自己當年選這區就提過，李應元2002年選市長也提過，當時國防部、交通部都反對，姚文智選市長時再提，民進黨到現在都執政兩屆了，還是沒有開綠燈，吳怡農這種人講不聽誰受得了，連GOOGLE搜尋資料都不會。

郭正亮稱，「現在（民進黨）中央沒辦法跟他溝通，吳怡農已經是自己在選，綠營沒有在幫他出腦（謀劃）了。」此外，資深媒體人謝寒冰日前也提到，「民進黨內部人士爆料，吳怡農競選總部內部很多人都已經慢慢離開了。」本來還有部分派系要幫他，現在都撤退了，大家都撐不下去，也不知道怎麼救。

至於為什麼吳怡農這次選戰打得那麼差？郭正亮分析，因為之前立委是跟總統一起選，該區選戰打的是雙帥對決，沒人注重內涵，且個別立委版面也不多，沒人在意吳怡農當時提了什麼政見。現在認真看，「才發現壯闊台灣是搞國土保衛隊，是搞城鎮戰，當然把大家給嚇壞了。」