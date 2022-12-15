明華園戲劇總團翻新26年未演出的經典作品「燕雲十六州」，12月17日至18日將在國家戲劇院演出3場次。明華園當家台柱孫翠鳳（右）15日在記者會演出精彩片段。（鄧博仁攝）

明華園戲劇總團翻新26年未演出的經典作品「燕雲十六州」，12月17日至18日將在國家戲劇院演出3場次。明華園當家台柱孫翠鳳（左）15日在記者會演出精彩片段。（鄧博仁攝）

《燕雲十六州》獲得國家文藝獎肯定，明華園首席編導陳勝國為明華園藝術家族量身打造，由年輕演員擔綱要角演出，挑戰復刻經典，賦予創作新生命，展現明華園總團的傳承力量。（鄧博仁攝）

明華園戲劇總團翻新26年未演出的經典作品「燕雲十六州」，12月17日至18日將在國家戲劇院演出3場次。明華園當家台柱孫翠鳳（左）15日在記者會演出精彩片段。（鄧博仁攝）

《燕雲十六州》主要重新調整劇情，上半場埋線鋪陳，下半場則一一引爆，帶來全新的震撼。」（鄧博仁攝）

《燕雲十六州》獲得國家文藝獎肯定，明華園首席編導陳勝國為明華園藝術家族量身打造，由年輕演員擔綱要角演出，挑戰復刻經典，賦予創作新生命，展現明華園總團的傳承力量。（鄧博仁攝）

《燕雲十六州》獲得國家文藝獎肯定，明華園首席編導陳勝國為明華園藝術家族量身打造，由年輕演員擔綱要角演出，挑戰復刻經典，賦予創作新生命，展現明華園總團的傳承力量。（鄧博仁攝）

在兩國強權中的小國該如何求生存，並面對戰爭可能時時逼近，聽來如呼應當今世界局勢的情節，其實早在26年前就存在於明華園總團劇作《燕雲十六州》，12月17、18日將由台柱孫翠鳳攜手新生代重新搬演。

《燕雲十六州》由明華園總團首席編導陳勝國編寫，他從中國古代後周、北遼搶奪燕雲十六州的史料出發，除描繪戰亂下的百姓，也刻劃當權者的心思。 明華園總團15日舉行《燕雲十六州》彩排記者會，由26年前出演「耶律青龍」一角的孫翠鳳率領新生代演員們亮相，孫翠鳳自信的笑說，還好自己身材沒有「走精」，當年服裝還穿得下。

孫翠鳳表示，去年重新搬演老戲「韓湘子」時，沒想到引起更大迴響、觀眾感觸更深，演員經歷不斷展演，能反覆反芻、吸收戲劇養分，過去演出錄影帶中，她看到自己精力充沛，速度飛快，此次她則將調整表演節奏，著重呈現角色的內心世界，「面對兩國征戰，我的角色要如何運用智慧，讓百姓們傷害降到最低？」