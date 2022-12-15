位於瑞芳的猴硐礦工文史館，展示、保存當年礦工的艱辛勞動的歷史文物。因地區潮濕多雨，加上房屋老舊常有漏水、油漆剝落的情況，不利於文史資料的保存，經輾轉通報，由新北市社會局媒合「南風慈善關懷協會」許淑峰理事長捐助經費，勞工局聯繫「工會行善團」，進行會勘、協助修葺損害的場館。勞工局長陳瑞嘉今與社會局主秘黃逢明一起前往文史館勘查成果並頒發感謝狀表揚南風關懷協會及工會行善團的義舉。

陳瑞嘉致詞表示，礦工對台灣早期經濟起飛有很大的貢獻，隨著礦業沒落，為照顧老礦工，新北市政府也編列預算發放慰助金，尤其文史館由老礦工以非營利方式營運，沒有多餘經費修繕，因此，勞工局立即聯繫防水防漏業職業工會、油漆業職業工會現場勘查，確定修繕策略必須從屋頂漏水點開始處理，接著用大量的防水塗料及特殊油漆進行壁癌、斑駁的修繕，「很感謝工會用公益的心情來幫助礦工」。

許淑峰感性地說，自己也是做文化傳承的工作，對文史館紀錄、保存當年在地底下礦工的辛酸血淚，並且讓外界能看到礦業對台灣的重要性，「這種使命、責任，我特別感同身受」。也願意貢獻她的力量讓文史館能更好的傳承下去。

由於瑞芳地區多雨，防水防漏工會周寶玉理事打趣地說，「很高興大家選在今天來『驗收』我們的成果」，她很高興外面下大雨，但是屋裡面一滴水都沒漏，就知道工程非常成功。油漆工會張德坪常務理事也表示，做油漆的就是把牆壁粉刷得光滑平整漂亮，相信大家都看到我們的工作品質。

勞工局表示，「新北工會行善團」結合職業工會的本業職能及人力資源，除了弱勢家戶的居家修繕，也長期協助民間組織，提供捐款、捐物、捐血、驗光配鏡、造型義剪、口腔義診、老人共餐、舒壓按摩、公益表演等行善活動。成立11年來，新北工會行善團造福了逾7萬多人次。未來也會持續努力結合各界力量，讓更多社會角落的弱勢朋友能獲得協助。