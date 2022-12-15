民進黨嘉義市長候選人李俊俋（左）15日下午由立法院副院長蔡其昌陪同車隊掃街，爭取市民支持。（李俊俋競選總部提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長選舉倒數最後3天，台中市長盧秀燕第3度南下為國民黨嘉義市長候選人黃敏惠站台，同時間昔日市長選舉對手，立法院副院長蔡其昌也陪民進黨嘉義市長候選人李俊俋車隊掃街，蔡其昌還隔空向盧秀燕喊話，很多台中市重大建設都延宕，希望盧秀燕趕快把市民所期待的重大建設盡速來完成。

黃敏惠上午邀2位嘉義的女兒，立委溫玉霞、國民黨副秘書長王育敏前來陪同車隊掃街，黃敏惠說，3個嘉義女兒一起來拜託大家，呼籲所有的勇媽、勇士大家一起出來，下午盧秀燕、基隆市長當選人謝國樑、國民黨秘書長黃健庭與黃敏惠上戰車掃街催票。

盧秀燕說，這是她第三度來到嘉義市替黃市長站台，很多人問說為什麼她會來這麼多次，「因為絕對不能夠掉以輕心！」盧秀燕強調，很多的危機或者遺憾，就在掉以輕心中發生，「我們絕對不允許它發生」，所以她必須一而再，再而三地親自來向嘉義市民懇託，拜託大家一定要投給最好的市長候選人黃敏惠。

面對許多縣市首長陸續為她加油打氣，黃敏惠說因為選舉延了3周，才有如此高規格的待遇，得到來自四面八方的鼓勵，多了3周非常辛苦，但也只能苦中作樂。

李俊俋今早在立委莊瑞雄、王美惠陪同下，用車隊掃街走遍嘉義市大街小巷，下午蔡其昌也跟李俊俋一起車隊掃街，蔡其昌表示，在嘉義市民優先前提下，只有中央跟地方充分合作，對市政建設、市民想要解決的問題，才是最好的解方，還說立法院會成為嘉義市、李俊俋最好的後盾。