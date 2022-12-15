崔慈悌／台北報導

立法院本會期原訂12月底結束，朝野黨團今天協商後達成共識，將延會至明年1月13日，延會期間只開院會，不再開委員會。民進黨立院黨團總召柯建銘表示，希望延會期間把明年度中央政府總預算案及重要法案處理完畢。

立法院長游錫？今天下午繼續針對「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案」等5案召集朝野黨團協商，柯建銘在會中提出延會建議，希望能把112年度中央政府總預算案、前瞻四期特別預算案，以及重要法案處理完畢。

柯建銘也說明，希望延會期間就只開院會，不開委員會，也不用再開臨時會。不過，國民黨團總召曾銘宗認為，延會期間還是可以開委員會，柯建銘則表示，法案就算在委員會初審完畢，如果要朝野協商，還是得等到1個月的冷凍期後才能處理，因此委員會沒有必要召開。

朝野黨團在討論後達成共識，決定本會期延會到明年1月13日，延會期間停開委員會，全部改成只開院會。