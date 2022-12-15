今天(15日)正午花蓮外海發生規模6.2強震，規模之大全台有感，花蓮縣首當其衝，震度皆在4至5級。當地就有一間機車行，地震當下老闆沒去避難，還是優先上前護住正在保養的機車，讓網友看到直呼感動，實在太敬業。

位在花蓮中正路上的「PGO摩特動力機車 東灞車業」機車店，地震當下，正好有台白色重型機車在升降台上進行維修，店內天搖地動的時候，老闆林軒霆沒有外出避難，而是第一時間就衝上前雙手扶住機車，防止摔落，畫面也全都被店內監視器錄了下來。

不少網友看到後直呼老闆實在太敬業：「職人精神」、「實在揪甘心」、「這是拿命在保護客人的車啊」，還有朋友打趣留言「如果是上下震，你還這樣顧車我一定巴你」，對此林軒霆說當下確實害怕極了，但也坦言這是不好的示範，呼籲大家遇到強震，還是要趕快離開室內去空曠地避難。

至於片中還有一段小插曲，林軒霆護車的同時，一名女性從旁邊頭也不回快速衝出去，對此林軒霆表示，那是自己的母親，地震發生瞬間，還在裡面悠哉吃便當，是發現搖得有點大，才趕緊衝出門避難。林軒霆說，其實花蓮地震太頻繁，當地人早就習慣了，母親一開始才會不以為意。