Netflix紀錄片《哈利與梅根》(Harry & Mehgan)已在今天釋出另外三集，內容著墨夫妻倆的婚事、與王室切割，以及入住加州上億台幣豪宅的自由生活。可以發現片中請來許多親朋好友助陣，其中梅根的神秘閨蜜弗雷澤(Lucy Fraser)更透露，她已淪為王室的代罪羔羊，某種程度上被需要。

據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，觀眾在前三集應該都看到了，薩塞克斯公爵夫婦請來一些親密友人現身說法，包括女子網球傳奇小威廉斯（Serena Williams）、梅根同父異母的姪女阿什莉(Ashleigh)、哈利的馬球球友伊格納西奧(Ignacio)等等。其中，一位叫做露西·弗雷澤(Lucy Fraser)的女子最令人感到困惑，大家似乎都不知道她是何方神聖，卻大膽在裡面表示，「梅根已淪為白金漢宮的替死鬼，無論這些故事是否是真的，王室都將倚賴她助長聲勢，以防內部其他沒有營養的事情被爆出…」

Who is Meghan Markle's mystery friend Lucy Fraser? https://t.co/PguHYcO1cY — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 9, 2022

弗雷澤被形容是梅根的「倫敦閨蜜」，2016年兩人和另一名女製作人羅斯(Lindsay Jill Roth)前往歐洲，共度屬於單身女孩的夏日旅行，羅斯和梅根已有23年的交情，過去曾跳出來捍衛她遭受的種種不實指控。

弗雷澤在梅根的人生中扮演重大角色，過去曾在多家公關公司擔任主管職，還身兼梅根當時所創立的生活部落格「The Tig」行銷工作，多年來與這對脫英夫妻建立深厚情感。

而哈利和梅根也在片中強調了家族的陰謀論，目的是讓他們變成代罪羔羊，以確保涉及其他王室成員的負面報導被消失。

梅根表示，一位女王身邊的助手將自己比喻成「外來生物」，稱「這就像一條在水中完美游泳的魚兒，強大又合宜的水流，有一天，這個小生物進來了…」