繼產險公司陸續公告保戶確診居家照護，不再「通融」，即不再給付住院保險金後，六大壽險公司亦跟進，富邦人壽已公告，本月2日之後確診者須實際住院，才能給付住院日額保險金，中國人壽是以本月10日為界限，國泰人壽為12日，南山人壽、台灣人壽及新光人壽則是19日。

也就是在六大壽險訂出的日期（含當天）已報確診，在家照護且有用藥或規定的醫療行為者，還可以通融給付住院日額保險金，之後就回歸保單精神，要重症住院，才能領住院日額，壽險的險種大部分住院日額醫療險或其法定傳染病保單。

雖然壽險業今年在新冠肺炎住院日額給付上，遠不如產險業「龐大」，但各家公司亦是以「億元」為單位在增加，當初是為配合防疫政策由清零改共存，擔心體療量能因保戶想申請保單理賠，紛紛要求住院而崩潰，因此保險局協調產險及壽險公會，同意祭出通融措施，居家照護等同住院，給付住院相關保險金。

現在疫情趨緩，醫療量能正常，產險及壽險業者紛紛取消通融，六大壽險公司最晚到19日，20日起確診居家照護者，即不再給付住院日額保險金。