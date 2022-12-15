柏霖（左）15日舉辦發片記者會，主持人Lulu從選秀節目看著他成長。（鄭任南攝）

新人柏霖PoLin15日舉辦首張創作專輯《野蠻之荒》記者會。他身穿白色洞洞上衣搭配西裝，造型帥氣，結實的胸肌更是若隱若現，他笑說，前陣子確診又腸胃炎送醫掛急診，瘦了3公斤，花了許久時間才康復，身材還沒達到理想狀態，近期積極健身中，目標是想練成炎亞綸、陳勢安的肌肉線條。

他已單身2年，坦言在出道前剛結束一段戀情，現在還在療傷期，「我通常把事業放第ㄧ，很認真生活，有感情也是百分之百投入」，理想型條件？他說：「不要太笨、對自己有自信、相信自己，乾乾淨淨、健康、三觀要合。」28歲的他，自認現階段以事業為重，「快要而立，我也會慌，希望把精力放在音樂上面，老大不小的狀態」。

過去是舞者出身的他，如今變成歌手挑戰全新領域，感性說：「要拋掉很多以前的身份認同，放掉很多包袱跟以前認為的價值觀。」他在左胸上有個圖騰刺青，被問及刺青的緣由？他表示，當時與親弟味全龍隊職棒選手董秉軒一起相約完成的刺青，紀念兄弟情誼。

今天在記者會上，他飆唱〈野蠻之荒〉、〈逃或瘋掉〉等4首新歌，秀出精湛唱功，他新專輯主打歌〈親害的〉邀來師姊A-Lin合唱，A-Lin透過VCR表示，被柏霖的好歌聲和創作能量打動，點頭同意合唱，柏霖則說，全家人都是A-Lin的粉絲，爸媽興奮喊：「這是全家族的光榮和驕傲。」爸爸還要親自下廚邀約A-Lin吃飯，A-Lin看著影片笑說：「這樣會很像周年慶（泰雅族的豐年祭慣用語），美食馬上一掃而空。」