台積電至美國亞利桑那州設廠，5奈米、4奈米、3奈米先進製程移轉，名為投資，實則被各界批評為掏空台灣。中廣董事長趙少康痛批，民進黨得意洋洋到底在高興什麼？既然台積電是護國神山就更不該讓它跑，如今台灣變成別人的先期實驗廠，被迫把自己的護國神山拱手讓人，過去創造的價值與利潤都不復存在。總統蔡英文拿台灣優勢產業換取美國支持，犧牲台灣利益去成就美國利益，這才是喪權辱國的新不平等條約。

「護國神山被搬走，美國跟民進黨聯手掏空台灣！」趙少康今(15日)在臉書發文表示，台積電赴美設廠，舉行盛大的移機典禮，引發產業外移及精密技術外流的疑慮，這就是美國跟民進黨聯手一起掏空台灣，然後民進黨什麼話都不講，還一副得意洋洋的樣子，到底在高興什麼？既然台積電是「護國神山」，就更不該讓它跑才對，蔡英文拿台灣優勢產業，換取美國的支持，這才是最大的問題。

趙少康質疑，大家都說台積電是「護國神山」，因為有台積電，所以美國就會保護台灣。就算是中共最後攻打台灣，美國也會先把台積電炸掉，所以美國更需要保護台灣。然而，現在台積電到美國設廠，這條件已經不存在，大家難道不擔心嗎？

「台積電到美國設廠，五、六百名工程師到美國，這是掏空護國神山，這對台灣真的好嗎？」趙少康強調，美國先進製程只比台灣晚一、兩年，台灣有5奈米，美國也要5奈米、4奈米；台灣有3奈米，美國也要建3奈米。有人講說台灣技術比美國領先一兩年，這是亂講，他是先在台灣實驗、設廠，看怎樣最有效率、最省錢、最成功，等一切測試完成後再搬到美國去複製，台灣變成別人的先期實驗廠，被迫把自己的護國神山拱手讓人，如果不是美國壓迫，問問張忠謀，他真的願意這樣嗎？

趙少康痛批，以後美國有一個護國神山、日本也有一個護國神山，台灣的護國神山當然就被稀釋，過去創造的價值與利潤都不復存在，台灣半導體產業優勢流失，真的令人擔憂。美國有美國的國家利益，民進黨及蔡英文犧牲台灣利益去成就美國利益，這才是喪權辱國的新不平等條約。