男子與小貨車擦撞，救護車趕抵現場。（民眾提供）

住花蓮新城鄉34歲黃姓男子，今傍晚5時許，騎乘機車返回家中，不慎與殷姓男子駕駛自小貨車發生擦撞，住在車禍現場約2百公尺的黃男母親楊女，得知兒子出了車禍，當場嚇昏倒地，母子雙雙被送往醫院急救，母親送醫幸脫離險境，不過兒子送醫後，急救傷重不治。

警方初步調查，死者黃男騎乘機車，途經新城鄉民有街西向東車道（七星潭往北埔路段），由民有街東往西方向行駛，欲左轉無名路時，與民有街西向東直行殷姓男子（54歲）駕駛自小貨車發生擦撞。

住在車禍現場附近約2百公尺的黃男母親楊女，得知兒子出車禍，到場了解當場嚇昏，救難人員抵達現場時，也擔心黃母親因傷心體力不支發生意外，救護車立即將母子二人送醫途，途中兒子因傷重呈現OHCA。

兒子在慈濟醫院急救中後，警方證實傷重不治，母親脫離險境。肇事雙方均無酒精反應，至於詳細肇事原因尚待警方調查釐清。現場路段是否涉及燈光、路況改善之處等，仍由警方調查研判中。