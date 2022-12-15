晶圓代工龍頭台積電6日宣布亞利桑那州廠興建二期工程，第二座3奈米製程技術晶圓廠將於2026年投產，降低美國一直擔憂的地緣政治風險，但韓媒表示，此舉也讓以半導體經濟為重的台灣漸失存在感，並呼籲南韓要汲取教訓，專注無法取代的研發，創造更有吸引力的商業環境。

BusinessKorea報導指出，台灣是個以半導體為中心的經濟體，年產值佔台灣GDP約20%，出口比重佔總額的三分之一以上。

報導稱，半導體對台灣國安也發揮至關重要的作用，由於在全球半導體供應鏈居關鍵的環節，甚至供應美國超過7成的半導體，這也降低大陸對台動武的可能。

然而，台灣半導體產業的存在感正逐漸的減弱，原因是美國將透過台積電在美國設廠，以實現該國半導體自主，而台積電也決定以不低於400億美元的投資金額，在亞利桑那州興建晶圓廠。

報導援引專家說法指出，南韓應該汲取教訓，與台灣同為地緣政治風險高的地區，南韓必須擴大其在全球半導體供應鏈的地位。其中一個專家補充，南韓需要更專注在無法取代的項目開發、高穩定度的量產，並創造更有吸引力的商業環境。