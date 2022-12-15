中國新冠疫情動態清零政策因經濟遭到重創而開始鬆動，但是其對經濟造成的破壞很可能會是長遠的。德國商會15日發佈最新調查報告稱，在華德企的商業信心以及中國市場的吸引力在2022年創下歷史新低，7成以上的企業認為這與疫情防控措施有關，6成以上考慮減少在中國投資，1成的企業則考慮退出中國市場。

據《德國之聲》報導，在受訪的近600家在華德企中，66%的企業將中國的新冠疫情動態清零防控策略列為2022年度的首要經營業務挑戰，比去年增加了24個百分點，越來越多德企正在推動產業鏈多樣化。不過，駐華德國商會的調查數據是在今年8、9月間採集的，並未涉及中國放寬防疫限制後的情況。

就在一周前，中國政府剛剛發佈了「新十條」，放鬆防疫管制的，官方媒體也不再提及堅持了2年半的「動態清零」策略。放寬防疫限制的決策，是在全國多地爆發抗議、經濟數字不斷下滑的背景下做出的。就在今年11月，中國進口貿易額與去年同期相比暴跌10.6%，出口額也重挫8.7%，如此慘淡的外貿數據只在2020年春天疫情最早期出現過。分析人士指出，經濟降溫的主要原因就是各地頻頻進行防疫封控，導致交通、供應鏈受阻。

駐華德國商會對中國政府告別動態清零策略表示歡迎，該機構華北及東北地區執行董事晏思(Jens Hildebrandt)在接受《德國之聲》採訪時指出，在華德企對2023年持謹慎樂觀的態度。再過幾周旅行入境限制也有望放寬，這肯定會讓德企總部對中國業務進行盤點，從而制訂下一步計劃。德國商會同時也呼籲放寬防疫應當周密計劃，此一表態也隱含了對中國政府防疫政策急劇轉向導致混亂局面的擔憂。

報導說，在華德國企業還將地緣政治環境變動視作一大重要挑戰。越來越多的德企正在尋求中國境外多樣化、加強中國境內本土化。根據德國商會調研報告，70%的企業正在採取措施降低與地緣政治緊張局勢相關的風險，29%的德國企業報告受到中國當局的監管壓力或偏袒國內競爭對手的不利待遇。

總體而言，49%的在華德國企業認為，與其他市場相比，中國的吸引力正在減弱，已創下歷史新低。58%的受訪企業表示，中國作為投資目的地的吸引力正在下降。此外，對商業機會的看法更為悲觀。例如，與2019年的68%相比，只有30%的德國企業將中國國內消費增長視為重大商機。